ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка (Уфа). По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Ключевым направлением деятельности Роскомснаббанка являлось финансирование строительных проектов через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам. Функционирование данной модели бизнеса обеспечивалось, главным образом, за счет привлечения денежных средств населения, подчеркивается в сообщении.



Банк России проводил с кредитной организацией работу по снижению принимаемых рисков, банком был разработан план мероприятий по диверсификации активов. Фактическое неисполнение банком показателей этого плана привело к тому, что объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала Роскомснаббанка более чем в 3 раза.



В деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки "финансовой пирамиды", сообщает ЦБ.



Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юридического лица (так называемой "краудфандинговой" платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения. Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании. В этой связи Банк России инициирована внеплановая инспекционная проверка деятельности Роскомснаббанка.



Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.



На балансе Роскомснаббанка образовался значительный объем проблемных активов. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно направлял в ее адрес требования о доформировании резервов на возможные потери. В целях сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов Роскомснаббанк осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции. Банк России выявил полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала) при адекватной оценке кредитного риска по ссудной задолженности.



Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении Роскомснаббанка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



Роскомснаббанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", в отношении обязательств банка по вкладам.



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