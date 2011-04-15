Рубль может укрепиться по отношению к евро на фоне заседания ЕЦБ

Рубль сегодня может укрепиться по отношению к евро на фоне заседания Европейского Центрального Банка, которое состоится в 15.45 MSK. Европейский регулятор с большой вероятностью пересмотрит прогнозы по экономическому росту в ЕС и, возможно, намекнет на новый раунд стимулирующей монетарной политики, что поддержит российскую валюту в паре с евро. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Рубль сегодня утром не демонстрирует определенной динамики по отношению к доллару США после ослабления днем ранее. Вчера давление на российскую валюту оказывало снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне опасений относительно устойчивости роста мировой экономики. Отметим, что вчера также прошли аукционы ОФЗ, в ходе которых Минфин РФ предлагал участникам торгов два выпуска государственных бумаг с погашением в 2026 и 2035 годах.



В результате проведения аукционов ведомству удалось разместить государственные облигации на 46 млрд. руб. при спросе более 70 млрд руб. В целом, стоит отметить, что аукционы были проведены достаточно успешно, чему поспособствовал нейтральный внешний фон по отношению к российским активам.



Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост. Фьючерсы на Brent достигают значения $66.1/bbl, в то время как WTI торгуется в районе отметки $56.2/bbl. Цены на нефть находятся на довольно комфортных уровнях, чему способствует заключенная в декабре прошлого года сделка ОПЕК+, направленная на достижение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.



Кроме того, оптимизм участникам рынка добавляет информация о том, что поставки нефти из Венесуэлы в США на прошлой неделе упали в 2.5 раза в результате действия американский санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA.



Тем не менее, вчера была опубликована статистика от Минэнерго США, которая свидетельствовала о росте запасов коммерческой нефти в Штатах на 7 mb за прошлую неделю. Эти данные подтвердили статистику от API, вышедшую днем ранее. Таким образом, резкий рост запасов нефти в США не позволяет нефтяным котировкам продемонстрировать более существенный рост. Краткосрочные ориентиры на Brent $65-67.5/bbl.





"AK&M" от 07.03.2019