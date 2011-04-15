Чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год выросла на 39% до $1.698 млрд

Чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год выросла на 39% и достигла $1.698 млрд с $1.222 млрд годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Нормализованная чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год составила $1.695 млрд, что на 7.8% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, который составил $1.573 млрд.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.





"AK&M" от 07.03.2019