Газпромбанк вышел из капитала МегаФона

Газпромбанк, владевший 18.96% акций МегаФона, полностью вышел из капитала оператора. Об этом говорится в сообщении банка.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



Чистая прибыль Газпромбанка по (МСФО) за 9 месяцев 2018 года составила 41.5 млрд руб.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.



Чистая прибыль МегаФона по МСФО за III квартал 2018 года снизилась на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7.744 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 4.7% и составила 88.733 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.9% до 33.654 млрд руб. APEX увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18.478 млрд руб. Число мобильных абонентов на 30 сентября 2018 года снизилось за год на 0.4% до 76.9 млн человек.





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