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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 марта в размере 65.9646 руб. против 65.8430 руб. на 7 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
07.03.19 - 65.8430 руб.
06.03.19 - 65.8004 руб.
05.03.19 - 65.7956 руб.
02.03.19 - 65.8145 руб.
01.03.19 - 65.8895 руб.
"AK&M" от 07.03.2019