ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 марта в размере 65.9646 руб. против 65.8430 руб. на 7 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.03.19 - 65.8430 руб.

06.03.19 - 65.8004 руб.

05.03.19 - 65.7956 руб.

02.03.19 - 65.8145 руб.

01.03.19 - 65.8895 руб.













































































































































































"AK&M" от 07.03.2019