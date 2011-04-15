Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 марта

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Банк России установил на 8 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.4457
1 Азербайджанский манат 38.8828
100 Армянских драмов 13.4704
1 Белорусский рубль 30.8606
1 Болгарский лев 38.1541
1 Бразильский реал 17.1769
100 Венгерских форинтов 23.6644
1000 Вон Республики Корея 58.4443
10 Гонконгских долларов 84.0335
1 Датская крона 10.0019
1 Доллар США 65.9646
1 Евро 74.5730
100 Индийских рупий 94.2217
100 Казахстанских тенге 17.3829
1 Канадский доллар 49.0699
100 Киргизских сомов 94.6000
10 Китайских юаней 98.3519
10 Молдавских леев 38.7003
1 Новый туркменский манат 18.8740
10 Норвежских крон 76.0960
1 Польский злотый 17.3555
1 Румынский лей 15.7235
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7126
1 Сингапурский доллар 48.6034
10 Таджикских сомони 69.8970
1 Турецкая лира 12.1169
10000 Узбекских сумов 78.6186
10 Украинских гривен 24.9937
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.8292
10 Чешских крон 29.1492
10 Шведских крон 70.9038
1 Швейцарский франк 65.6560
10 Южноафриканских рэндов 46.1837
100 Японских иен 59.0314
"AK&M" от 07.03.2019