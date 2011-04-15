Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 марта

Банк России установил на 8 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.4457

1 Азербайджанский манат 38.8828

100 Армянских драмов 13.4704

1 Белорусский рубль 30.8606

1 Болгарский лев 38.1541

1 Бразильский реал 17.1769

100 Венгерских форинтов 23.6644

1000 Вон Республики Корея 58.4443

10 Гонконгских долларов 84.0335

1 Датская крона 10.0019

1 Доллар США 65.9646

1 Евро 74.5730

100 Индийских рупий 94.2217

100 Казахстанских тенге 17.3829

1 Канадский доллар 49.0699

100 Киргизских сомов 94.6000

10 Китайских юаней 98.3519

10 Молдавских леев 38.7003

1 Новый туркменский манат 18.8740

10 Норвежских крон 76.0960

1 Польский злотый 17.3555

1 Румынский лей 15.7235

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7126

1 Сингапурский доллар 48.6034

10 Таджикских сомони 69.8970

1 Турецкая лира 12.1169

10000 Узбекских сумов 78.6186

10 Украинских гривен 24.9937

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.8292

10 Чешских крон 29.1492

10 Шведских крон 70.9038

1 Швейцарский франк 65.6560

10 Южноафриканских рэндов 46.1837

100 Японских иен 59.0314

"AK&M" от 07.03.2019