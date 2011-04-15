Банк России на 8 марта повысил курс евро к рублю почти на 16 копеек до 74.5730 руб., курс доллара США - более чем на 12 копеек до 65.9646 руб.

Банк России на 8 марта повысил официальный курс евро к рублю почти на 16 копеек до 74.5730 руб. с 74.4158 руб., курс доллара США - более чем на 12 копеек до 65.9646 руб. с 65.8430 руб. 7 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 8 марта увеличилась почти на 14 копеек (+0.2%) до 69.8384 руб. с 69.7008 руб. 7 марта.







"AK&M" от 07.03.2019