ВТБ Капитал приобрёл 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Р.Абрамовичу

ВТБ Капитал приобрел 20% акций АО "Первый канал" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. Таким образом, доля, принадлежавшая "ОРТ-КБ", выкуплена полностью. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



"У группы ВТБ большой опыт работы в сфере прямых инвестиций, мы постоянно изучаем рынок, в том числе, медиа-сегмент, и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости. "Первый канал" имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента", - подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьёв.



ВТБ не раскрывает коммерческую информацию об условиях сделки.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



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