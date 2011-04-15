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07/03/2019
13:55

Рост страхового рынка за 2018 год продемонстрировал максимум за 6 лет и составил 15.7%

Темпы прироста страховых премий в 2018 году были максимальными за последние 6 лет и достигли 15.7% (8.3% в 2017 году). Объем страховых премий превысил 1.479 трлн руб. При этом рынок начал расти и без учета страхования жизни: темпы прироста составили 8.4% в 2018 году (-1.8% годом ранее), что также является наибольшим показателем за последние 6 лет. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на отчетность страховщиков.

Такой динамике страхового рынка способствовал высокий спрос на потребительские кредиты и ипотеку, которые оказывают позитивное влияние на страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней, а также на объемы рынков автострахования в случае приобретения автомобилей в кредит.

Кроме того, повышение доступности обязательного автострахования как за счет стабилизации убыточности, так и в связи с пресечением недобросовестного поведения отдельных участников рынка привело к смене динамики в ОСАГО: сокращение взносов, наблюдаемое в 2017 году (-5.2%), сменилось их увеличением на 1.8% в 2018 году. При этом количество заключенных за год договоров выросло на 4% (+0.1% в 2017 году). Разворот тенденции произошел и в страховании автокаско. По итогам 2018 года страховые взносы увеличились на 3.8% (-4.8% годом ранее). При этом рост сегмента был вызван расширением продаж.

Ускорение темпов роста произошло в сегментах страхования от несчастных случаев и болезней (с 12.3% в 2017 году до 39.8% в 2018 году) и страхования жизни заемщиков (с 20.3 до 31.4%). Темпы прироста прочего страхования жизни, включающего страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (ИСЖ), несмотря на снижение, оставались высокими (37.4%). Доля страхования жизни за год увеличилась на 4.7 п.п. и достигла 30.6%.

Совокупные выплаты по итогам 2018 года увеличились на 2.5% до 522.5 млрд руб. Страховые выплаты по страхованию жизни выросли на 83.8% до 67.1 млрд руб., что вызвано истечением срока действия заключенных ранее среднесрочных договоров.

Страховые резервы выросли за прошедший год на 26% и на 1 января 2019 года превысили 1.8 трлн руб.


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