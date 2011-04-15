Госдума приняла закон, устанавливающий наказание за неуважение к власти

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предлагается определить порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.



Порядок, как предлагается в законопроекте, в случае обнаружения такого рода информации в сети, будет такой: генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры для удаления оскорбительной информации и для ограничения доступа к ресурсу в случае, если материал не удаляют. На основании обращения Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение этого ресурса в интернете, направляет ему уведомление о нарушении и требование удалить оскорбительную информацию.



Провайдер, получив уведомление от Роскомнадзора, должен тут же сообщить владельцу ресурса об этом. После этого в течение суток оскорбительная информация должна быть удалена.



Если этого не происходит, доступ к ресурсу блокируется, и ограничение снимается только после того, как владелец ресурса материал все-таки удалил и уведомил об этом Роскомнадзор.



Проект поправок в КоАП предусматривает ответственность за распространение оскорбительной информации. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение санкция будет сильнее: штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.



В случае, если действия были совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, - штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.







"AK&M" от 07.03.2019