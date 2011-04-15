Госдума приняла законы о фейковых новостях

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на противодействие распространению так называемых фейковых новостей - недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности граждан. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с поправами в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации, не допускается распространение "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".



Роскомнадзор на основании обращения Генпрокурора или его заместителей "незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе".



Председатель профильного Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркнул, что "действительно информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут генпрокурор и его заместители в рамках своей компетенции. В тоже время их решение можно будет оспорить в суде".



Однако если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила информацию, Росконадзор "направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию, в котором размещена информация", - подчеркивается в законе.



В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.



Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, выводящая из-под процедур блокировки новостные агрегаторы, приняв во внимание то, что их обязанность противодействовать фейковым новостям уже зафиксирована в действующем законе.



Поправки в КоАП устанавливают административную ответственность за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу…".



Для граждан штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. руб.; для должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб.



Повторное совершение либо распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности может наказываться штрафами: для граждан - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.; для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. руб.; для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб.



Наконец, в случае, если распространение фейковой информации повлекло за собой "смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности", штрафы могут составить: для граждан - от 300 тыс. до 400 тыс. руб.; для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. руб.; для юридических лиц - от 1 млн до 1.5 млн руб.



"AK&M" от 07.03.2019