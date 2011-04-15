В Москве построят новую канатную дорогу. Об этом сообщила пресс-служба Группы ЛСР в Москве.



Канатная дорога над Химкинским водохранилищем свяжет станции метро "Речной вокзал" и "Сходненская". Проект уже поддержан Департаментом транспорта Москвы. Новый маршрут станет подарком для будущих жителей ЖК "Ленинграdка 58".



Дорогу интегрируют в единую транспортную систему, здесь можно будет расплатиться картой "Тройка" по доступным тарифам. Согласно предварительным расчетам, время в пути составит 7 минут. Протяжённость линии, согласно данным Департамента экономической политики и развития, составит 2.3 тыс. м. Кабина будет вмещать до 30 человек. Планируется, что канатная дорога будет перевозить до 20 тыс. пассажиров в сутки, 2.5 тыс. человек в час.



ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.



Чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за первое полугодие 2018 года выросла на 68% до 857.06 млн руб. с 510.096 млн годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 6.903 млрд руб. с 1.479 млрд руб., валовая прибыль - на 12% до 1.451 млрд руб. с 1.294 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 373.714 млн руб. против 430.9 млн руб.



Прибыль ПАО "Группа ЛСР" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 94% до 3.758 млрд руб. с 1.938 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27% до 51.696 млрд руб. с 40.666 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 28% до 9.537 млрд руб. с 7.452 млрд руб., операционная прибыль - на 77% до 5.573 млрд руб. с 3.142 млрд руб.





"AK&M" от 07.03.2019