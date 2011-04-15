Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе уменьшилось на 13% до $16 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе 2019 года уменьшилось на 13% до $16 млрд в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



Внешнеторговый оборот сократился на 5.4% до $47.2 млрд. Объём экспорта уменьшился на 7.4% до $31.6 млрд, импорта - на 1% до $15.6 млрд.



Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 67.4% (в январе 2018 года - 68.6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 70.4% (в январе 2018 года - 71.9%), в страны СНГ - 42% (41.8%). По сравнению с январём 2018 года стоимостный объём топливно-энергетических товаров снизился на 9%, физический - на 6.4%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса уменьшились физические объёмы экспорта нефти и нефтепродуктов на 13.3%, в том числе керосина - на 26.4%, бензина автомобильного - на 6.8%, дизельного топлива - на 5.7%, нефти сырой - на 10.1%, газа природного - на 10%, угля каменного - на 3.1%. Вместе с тем возросли физические объёмы экспорта электроэнергии на 25%.



В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 44.4% (в январе 2018 года - 43.8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 47.7% (в январе 2018 года - 47.1%), из стран СНГ - 16.9% (19.8%). Стоимостный объём ввоза этой продукции по сравнению с январём 2018 года снизился на 0.4%, в том числе механического оборудования на 11.6%, инструментов и аппаратов оптических - на 5.7%, электрического оборудования - на 2.6%. Снизился физический объём импорта легковых автомобилей на 8.2%, грузовых автомобилей возрос на 77.9%.







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