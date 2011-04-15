НРД стал первым ЦД, использующим услугу gpi от SWIFT

Национальный расчётный депозитарий (НРД) стал первым ЦД, заключившим соглашение на пользование услугой gpi (global payment innovation) от SWIFT. Об этом говорится в сообщении НРД.



Решение gpi предоставляет возможность ускоренного проведения трансграничных платежей в реальном времени, позволяет отслеживать платежи, а также обеспечивает прозрачность банковских тарифов и обменных курсов.



Широкое распространение сервиса gpi от SWIFT стало результатом роста спроса на услугу ускоренных прозрачных международных платежей. Почти половина платежей, проведенных по технологии gpi, зачисляется в течение 30 минут, многие из них проходят всего за несколько секунд, и почти 100% платежей совершаются в течение 24 часов. Кроме того, эта услуга позволяет конечным клиентам отслеживать статус платежа от начала до конца. Уровень прозрачности платежей беспрецедентно высок: клиенты могут получить информацию о каждом банке, участвующем в цепочке оплаты, а также о взимаемых комиссиях.



Кроме того, НРД подключился к услуге SWIFT "Premium support offering", пользователи которой получают круглосуточную прямую поддержку SWIFT на более высоком уровне.



НРД учреждён 27 июня 1996 года. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчётным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платёжная система НРД имеет статус системно и национально значимой.







"AK&M" от 07.03.2019