Huawei подаёт иск на американское правительство за торговые ограничения

Компания Huawei подала иск в федеральный суд США, чтобы оспорить конституционность раздела 889 "Закона о полномочиях в области национальной обороны" (National Defense Authorization Act) от 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Тем самым Huawei настаивает на вынесении декларативного постановления о том, что направленные против нее ограничения антиконституционны, и хочет добиться их бессрочного судебного запрета.



"Конгресс США ни разу не смог предоставить никаких доказательств, подтверждающих правомерность ограничений на продукцию Huawei. Мы вынуждены обратиться в суд в качестве крайней меры, - говорит действующий председатель правления Huawei Го Пин (Guo Ping), цитируемый в сообщении. - Это ограничение не просто неправомерно - оно не позволяет нам конкурировать на равных условиях, что в конечном счете вредит американским клиентам. Мы с нетерпением ждем решения суда и верим, что оно будет принято в пользу Huawei и жителей США".



Иск был подан в Окружной суд США в Плано, штат Техас. Согласно иску, раздел 889 "Закона о полномочиях в области национальной обороны" от 2019 года запрещает всем американским государственным ведомствам не только покупать оборудование и сервисы Huawei, но также и заключать контракты и предоставлять гранты и займы третьим лицам, приобретающим оборудование и сервисы Huawei в обход исполнительных и судебных процедур. Это нарушает Положения Bill of Attainder Clause (запрещающего выделять конкретное лицо или группу лиц для вынесения наказания без суда) и Положения о надлежащей правовой процедуре (Due Process Clause). Этот раздел также нарушает принципы разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти, лежащие в основе Конституции США, поскольку Конгресс создает закон и одновременно пытается вынести по нему приговор и исполнить его.



"Раздел 889 основан на множестве ложных, недоказанных и необоснованных предположений. Вопреки тому, что написано в этом законодательном акте, правительство Китая не владеет, не контролирует и не оказывает влияния на деятельность компании Huawei. Кроме того, компания обладает превосходной репутацией в области безопасности и разработала программу обеспечения безопасности. Не было предоставлено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали против нее", - подчеркивает директор Huawei по юридическим вопросам Сун Люпин (Song Liuping), также цитируемый в сообщении.



В Huawei считают, что ограничения в рамках NDAA мешают компании предоставлять передовые технологии 5G американским клиентам, что замедлит их внедрение. В свою очередь, это воспрепятствует работе по повышению производительности сетей 5G в США. Кроме того, пользователи сети в сельских и удаленных регионах США будут вынуждены выбирать между государственным финансированием и высококачественными бюджетными продуктами. Это помешает процессу модернизации сетей, в результате чего усилится цифровое неравенство. Что еще хуже, ограничения, направленные против Huawei, подавляют конкуренцию, в результате чего американским потребителям приходится приобретать продукцию более низкого качества по более высоким ценам.



По оценкам отраслевых источников, если бы компании Huawei было разрешено вступить в конкурентную борьбу, это бы снизило себестоимость беспроводной инфраструктуры на 15-40% и позволило бы странам Северной Америки сэкономить как минимум 20 млрд долларов США в ближайшие четыре года.



"Если этот закон будет признан неконституционным, как и должно быть, компания Huawei может поставить более передовые технологии в Соединенные Штаты и помочь выстроить лучшие сети 5G. Huawei готова ответить на вопросы властей США. Отмена ограничений даст американскому правительству возможность свободно работать с Huawei и решать реальные проблемы в сфере обеспечения безопасности", говорится в сообщении.



Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.



Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.



"AK&M" от 07.03.2019