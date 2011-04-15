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07/03/2019
15:14

Сокольническую линию метро продлят ещё на одну станцию

Сокольническую линию метро продлят ещё на одну станцию. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Одобрен проект продления Сокольнической линии метро от станции "Столбово" до "Новомосковской" ("Потапово"), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении.

Длина участка составит 2.3 км, его будут строить наземно-подземным способом.

"Продление красной ветки метро заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь проживают и работают почти 70 тыс. человек", - сказала А.Пятова.

По её словам, для обслуживания поездов Сокольнической линии построят электродепо.

Проект продления красной ветки метро одобрен Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным.

Напомним, сейчас готовится к открытию участок красной ветки метро длиной около 12 км в Новой Москве. На нем расположено четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".


"AK&M" от 07.03.2019
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