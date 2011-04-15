Бирюлевская линия метро соединит Московское центральное кольцо и БКЛ

Участок Бирюлевской линии метро соединит платформу "ЗИЛ" Московского центрального кольца (МЦК) и станцию "Кленовый бульвар" Большого кольца метро, сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас ведутся предпроектные работы для строительства Бирюлевской линии. Ее длина составит 34 км, на ней расположатся 14 станций", - сказал А.Бочкарев.



Он отметил, что при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов.



"Например, Рублёво-Архангельской линии - на станции "Улица Народного Ополчения", Коммунарской линии - на станции "Улица Новаторов", перспективной линии в Бирюлево и Щербинку - на "Кленовом бульваре", - пояснил руководитель департамента.





"AK&M" от 07.03.2019