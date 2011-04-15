Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/03/2019
15:15

Бирюлевская линия метро соединит Московское центральное кольцо и БКЛ

Участок Бирюлевской линии метро соединит платформу "ЗИЛ" Московского центрального кольца (МЦК) и станцию "Кленовый бульвар" Большого кольца метро, сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас ведутся предпроектные работы для строительства Бирюлевской линии. Ее длина составит 34 км, на ней расположатся 14 станций", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов.

"Например, Рублёво-Архангельской линии - на станции "Улица Народного Ополчения", Коммунарской линии - на станции "Улица Новаторов", перспективной линии в Бирюлево и Щербинку - на "Кленовом бульваре", - пояснил руководитель департамента.


"AK&M" от 07.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100