На вылетных магистралях вечером может быть затруднено движение. Об этом сообщила столичная мэрия.



Кроме того, большое количество автомобилей скапливается возле крупных цветочных рынков, а также вблизи больших торгово-развлекательных центров.



Центр организации дорожного движения напоминает, что в связи с коротким рабочим днём сместится вечерний час пик. Для передвижения по городу лучше выбрать общественный транспорт. Пользоваться личным автомобилем советуют после 20:00.





"AK&M" от 07.03.2019