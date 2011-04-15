РФ и Узбекистан разработают "дорожную карту" в сфере АПК

Россия и Узбекистан разработают "дорожную карту" в сфере АПК. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам визита заместителя министра сельского хозяйства России Сергея Левина в Республику Узбекистан, где выступил с докладом на заседании Российско-Узбекской рабочей группы по сельскому хозяйству.



В 2018 году товарооборот в сфере АПК между странами значительно возрос. Как ранее было отмечено в ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с главой аграрного ведомства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым, объём взаимной торговли составил порядка $555 млн, увеличившись на 20%.



"Сегодня Россия успешно поставляет в Узбекистан масложировую продукцию, в том числе подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия и многое другое. Несмотря на достигнутые успехи, мы считаем, что наши страны имеют значительный потенциал для дальнейшего развития партнерства, в частности - увеличения объемов взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия. Уверен, что сегодняшние переговоры станут значительным шагом в этом направлении", - отметил С.Левин на заседании рабочей группы.



Расширению торговых отношений, в том числе, послужит разработка Дорожной карты по активизации двустороннего сотрудничества в сфере АПК. Документ предусматривает развитие взаимодействия стран в таких областях, как производство мяса птицы, выращивание рыжика, товарное рыбоводство и аквакультура, цифровое сельское хозяйство, ветеринарный и фитосанитарный надзор и других направлениях. В настоящий момент проект Дорожной карты находится на согласовании в ведомствах, в ближайшее время планируется его утверждение.



С.Левин сообщил, что для устойчивого развития аграрного сотрудничества между Россией и Узбекистаном важно работать не только над расширением взаимной торговли, но и реализовывать совместные инвестиционные проекты, в частности по строительству оптово-распределительных и торгово-логистических центров.





"AK&M" от 07.03.2019