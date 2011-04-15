Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/03/2019
15:20

РФ и Узбекистан разработают "дорожную карту" в сфере АПК

Россия и Узбекистан разработают "дорожную карту" в сфере АПК. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам визита заместителя министра сельского хозяйства России Сергея Левина в Республику Узбекистан, где выступил с докладом на заседании Российско-Узбекской рабочей группы по сельскому хозяйству.

В 2018 году товарооборот в сфере АПК между странами значительно возрос. Как ранее было отмечено в ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с главой аграрного ведомства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым, объём взаимной торговли составил порядка $555 млн, увеличившись на 20%.

"Сегодня Россия успешно поставляет в Узбекистан масложировую продукцию, в том числе подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия и многое другое. Несмотря на достигнутые успехи, мы считаем, что наши страны имеют значительный потенциал для дальнейшего развития партнерства, в частности - увеличения объемов взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия. Уверен, что сегодняшние переговоры станут значительным шагом в этом направлении", - отметил С.Левин на заседании рабочей группы.

Расширению торговых отношений, в том числе, послужит разработка Дорожной карты по активизации двустороннего сотрудничества в сфере АПК. Документ предусматривает развитие взаимодействия стран в таких областях, как производство мяса птицы, выращивание рыжика, товарное рыбоводство и аквакультура, цифровое сельское хозяйство, ветеринарный и фитосанитарный надзор и других направлениях. В настоящий момент проект Дорожной карты находится на согласовании в ведомствах, в ближайшее время планируется его утверждение.

С.Левин сообщил, что для устойчивого развития аграрного сотрудничества между Россией и Узбекистаном важно работать не только над расширением взаимной торговли, но и реализовывать совместные инвестиционные проекты, в частности по строительству оптово-распределительных и торгово-логистических центров.


"AK&M" от 07.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100