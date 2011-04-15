В.Володин и А.Жуков внесли в Госдуму законопроект о расширении полномочий Счётной палаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков внесли в ГД законопроект, предлагающий наделить Счётную палату РФ правом проверять хозяйственные товарищества с участием государственных компаний. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного аудита (контроля), попадающих в область действия контрольных полномочий Счётной палаты РФ […] хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах, что позволит в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов", - сказано в пояснительной записке.



Кроме того, предлагается предусмотреть полномочия Счётной палаты осуществлять внешний аудит (контроль) в отношении юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.





"AK&M" от 07.03.2019