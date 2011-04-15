ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.
Маржинальная ставка сохранена в 0.25%, ставка по депозитам - на уровне минус 0.4%.
"AK&M" от 07.03.2019