Ингосстрах изменил базовую ставку тарифа ОСАГО в Пермском крае

Филиал Ингосстраха в Пермском крае объявляет о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц - владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



С 6 марта 2019 года размер базовой ставки составляет 3.650 рублей (ранее - 3.946 руб. в Перми и 4.118 руб. в других административных единицах региона).



"Ингосстрах постоянно работает над тем, чтобы сделать услуги компании максимально доступными для наших клиентов. Мы уверены, что уменьшение базового тарифа ОСАГО будет способствовать этому процессу", - комментирует директор филиала Ингосстраха в Пермском крае Оксана Швецова.



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2.746-4.942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 07.03.2019