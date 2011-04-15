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11/03/2019
09:45

Дайджест газеты "Ведомости" от 11 марта 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 11 марта 2019 года.


"МОСТОТРЕСТ" МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЙ ДОРОГОЙ ДОРОГИ В РОССИИ

ТРАССА ВДОЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ДО СОЧИ ОБОЙДЕТСЯ В ТРИЛЛИОН

Проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья к лету может получить доступ к бюджетному финансированию. Новую концепцию трассы Джубга - Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс ("Ведомости" ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника). Сейчас готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, на основании которого будут распределяться бюджетные инвестиции в этот президентский срок Владимира Путина.


ДВЕ ТРЕТИ РЕГИОНОВ СТАЛИ МЕНЕЕ УСТОЙЧИВЫМИ ПРИ ГУБЕРНАТОРАХ-ТЕХНОКРАТАХ

НАЗНАЧЕНИЕ ТАКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СНИМАЕТ НАПРЯЖЕННОСТЬ ЛИШЬ ВРЕМЕННО, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ


В большинстве регионов, куда были назначены губернаторы новой формации (их также называют молодыми технократами, назначения начались с осени 2016 г.), показатели социально-политической устойчивости не изменились или даже оказались хуже, чем при предшественниках. Об этом свидетельствуют подсчеты фонда "Петербургская политика", который по просьбе "Ведомостей" сопоставил показатели устойчивости регионов до и после новых назначений.


РФПИ И MUBADALA НАЧАЛИ НОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ ДОЛИ В НЕФТЕСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ EDC

НЕСМОТРЯ НА ПРОВАЛ СДЕЛКИ СО SCHLUMBERGER, ПАРТНЕРЫ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ДО 30% АКЦИЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ


Предложение РФПИ и фонда из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala о покупке 16,1% в российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC) от 2017 г. было аннулировано еще в мае прошлого года. Об этом рассказали "Ведомостям" два собеседника, близких к разным сторонам переговоров.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 11.03.2019
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