Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 марта 2019 года.



АДВОКАТА ОСВОБОДИЛИ ОТ "ПРОДУКТОВ ОТ ПАЛЫЧА"

ЮРИСТА ОПРАВДАЛИ ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ



Как стало известно "Ъ", Балашихинский горсуд полностью оправдал обвиняемого в особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств столичного адвоката Андрея Круглова. Юристу и его бывшему подзащитному бизнесмену Сергею Филиппову вменялось в вину хищение более 30 млн руб. и земельного участка у известной компании "Продукты от Палыча". Предприниматель, в отличие от своего защитника, был признан виновным, но получил условный срок.





РАКЕТНО-БОМБОВЫЕ УДАРЫ ЖЕЛАЮТ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ АТАКОВАЛА ЦЕЛИ В СИРИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ИДЛИБ



ВКС России нанесли точечные удары по целям в провинции Идлиб - в ответ на нарушение террористами режима деэскалации, сообщили "Ъ" российские военные источники. Как утверждается, эти действия были согласованы с Анкарой. Пока о крупномасштабной операции в последней остающейся в Сирии зоне деэскалации речи не идет. Москва по-прежнему надеется на реализацию соглашений по Идлибу, подписанных в середине сентября прошлого года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. Через полгода после сочинского саммита российские и турецкие военные наконец приступили к совместному патрулированию в Идлибе.





ДМИТРИЙ ОВСЯННИКОВ ОТРЕПЕТИРУЕТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ОТЧЕТ В ПАРТИИ

ГУБЕРНАТОР СЕВАСТОПОЛЯ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ В ЗАКСОБРАНИЕ ИДЕТ К ЕДИНОРОССАМ





Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отчитается о своей работе за год перед членами городского отделения "Единой России". Отчет пройдет 12 марта - раньше, чем в заксобрании, перед которым глава города отчитывается согласно уставу Севастополя. Предыдущие отчеты господина Овсянникова на заседаниях парламента вызывали волну критики в его адрес со стороны группы депутатов экс-спикера Алексея Чалого.





"ВЛАДИМИР ПУТИН С ПРИСУЩИМ ЕМУ ОБАЯНИЕМ РАДОСТНО РАЗДЕЛИЛ С НАМИ ПРАЗДНИК"



ГЛАВА МИД АВСТРИИ - О СВОЕЙ СВАДЬБЕ, МИХАИЛЕ БУЛГАКОВЕ И ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ





Из-за открытой двери министра иностранных дел Австрии вырываются два немецких боксера и спаниель - за ними выходит сама Карин Кнайссль. Она протягивает руку корреспонденту "Ъ", звонко смеется, шутит, угощает кофе и предлагает выбрать, на каком языке будет интервью. Госпожа Кнайссль говорит на семи иностранных языках и считается одним из лучших австрийских экспертов по Ближнему Востоку. Галина Дудина встретилась с министром в Вене накануне ее визита в Москву и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.





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"AK&M" от 11.03.2019