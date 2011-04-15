Повтор! Реальный эффективный курс рубля в январе-феврале вырос на 2.8%

Реальный эффективный курс рубля в январе-феврале 2019 года вырос на 2.8%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Реальный курс рубля к доллару в январе-феврале увеличился на 3.2%, к евро - на 4.6%.



Реальный эффективный курс рубля в феврале 2019 года вырос на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару увеличился на 2.5%, к евро - на 3.6%.





"AK&M" от 11.03.2019