Сбербанк и ГК "Самолет" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и группа компаний "Самолет" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.



Стороны договорились о стратегическом партнерстве и обмене опытом, совместной научно-исследовательской деятельности, поиску и привлечению технологий на отечественном и мировом рынках, создании акселерационных обучающих программ и инвестировании в совместные инновационные проекты.



ГК "Самолет" - группа, в которую входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. Портфель проектов составляет более 10 млн кв. м (или 1 трлн руб. выручки).



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 11.03.2019