Внешний фон на начало торгов нейтральный. В США рынкам удалось остановиться после начала сильного снижения, вызванного слабой статистикой по рынку труда - как всегда в последние 10 лет плохие данные в экономике могут означать смягчение кредитно-денежного регулирования ФРС. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



В Азии динамика умеренно позитивная, но покупки сдержанные, поскольку вокруг переговоров США и Китая никаких прорывных новостей не было, а опасения относительно безоблачного движения к подписанию финальной договорённости появились.



Доходность по UST-10 сократилась после роста негативных настроений и находится на 2.64%.



Нефть торгуется чуть выше $66 за баррель Brent - сокращение добычи Саудовской Аравией, сокращение числа активных буровых и скорое усиление ограничения добычи в России служат умеренными бычьими факторами. Драгметаллы на месте, Промышленные металлы невысоко в зелёной зоне.



Продовольствие в смешанной динамике, дешевеют пальмовое и оливковое масло, причём пальмовое - на минимумах.



Среди макроэкономической статистики отметим розничные продажи и оптовые запасы в США.





"AK&M" от 11.03.2019