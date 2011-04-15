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11/03/2019
10:43

Внешний фон на начало торгов нейтральный

Внешний фон на начало торгов нейтральный. В США рынкам удалось остановиться после начала сильного снижения, вызванного слабой статистикой по рынку труда - как всегда в последние 10 лет плохие данные в экономике могут означать смягчение кредитно-денежного регулирования ФРС. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

В Азии динамика умеренно позитивная, но покупки сдержанные, поскольку вокруг переговоров США и Китая никаких прорывных новостей не было, а опасения относительно безоблачного движения к подписанию финальной договорённости появились.

Доходность по UST-10 сократилась после роста негативных настроений и находится на 2.64%.

Нефть торгуется чуть выше $66 за баррель Brent - сокращение добычи Саудовской Аравией, сокращение числа активных буровых и скорое усиление ограничения добычи в России служат умеренными бычьими факторами. Драгметаллы на месте, Промышленные металлы невысоко в зелёной зоне.

Продовольствие в смешанной динамике, дешевеют пальмовое и оливковое масло, причём пальмовое - на минимумах.

Среди макроэкономической статистики отметим розничные продажи и оптовые запасы в США.


"AK&M" от 11.03.2019
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