ОПЕК+ вряд ли пересмотрит квоты на добычу в апреле

Нефтяные котировки в пятницу оставались стабильны на фоне снижения буровой активности в США. Данные по буровой активности в США от Baker Hughes показали третье недельное снижение подряд. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США достигло 834 уст. (-9). В годовом выражении прирост составляет +38 уст. Чуть более половины всех буровых (465) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 118 уст. (-22). Годом ранее в это же время было 196 уст. Снижение буровой активности в Канаде объясняется сокращением добычи в Альберте с целью снизить складские запасы.



Фьючерсы на Brent протестировали нижнюю границу бокового коридора $64.3-67 за баррель. По итогам котировки остались на прежних ценовых уровнях. Быстрый выкуп просадки, отразившийся в длинном хвосте дневной свечи, указывает на сохраняющийся оптимизм инвесторов и формально делает чуть-более вероятным выход из диапазона вверх. В таком случае целью роста может стать отметка $70 за баррель.



На выходных поддержку нефтяным ценам оказало подтверждение слухов о том, что участники ОПЕК+ не планируют пересматривать квоты на добычу в апреле. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в воскресенье, что ОПЕК+ вряд ли будет пересматривать квоты добычи на встрече 17-18 апреля. Коррективы могут произойти на следующей встрече в июне 25-26 числа, если в этом будет необходимость.



Сокращение добычи 25 странами-участниками сделки ОПЕК+ является одним из ключевых позитивных факторов на рынке нефти, способствовавшим восстановлению цен с начала года. В рамках соглашения 15 стран ОПЕК сократят добычу на 800 000 баррелей в сутки (б/с) и еще на 400 000 б/с будет снижена добыча странами не-ОПЕК, включая Россию.



Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на 0.2% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.





"AK&M" от 11.03.2019