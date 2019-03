Газпром начал строительство теплоэлектростанции в Сербии. Об этом говорится в сообщении компании.



ТЭС Панчево электрической мощностью порядка 200 МВт станет первым проектом Группы "Газпром энергохолдинг", реализованным за пределами Российской Федерации, и первой парогазовой электростанцией в Сербии.



Строительство ТЭС осуществляется в промышленном районе на территории площадью порядка 2 Га в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Панчево, который принадлежит "НИС а.о. Нови Сад" (Группа "Газпром нефть"). Производимая тепловая энергия будет направляться на обеспечение потребностей НПЗ Панчево, электроэнергия будет реализовываться в Сербии и соседних странах. Ввод ТЭС Панчево в эксплуатацию запланирован в 2020 году.



В ходе мероприятия, посвященному началу строительства, генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров и министр горного дела и энергетики Республики Сербии Александр Антич подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проектов комбинированной тепло- и электрогенерации на территории Республики Сербии. Документ предусматривает организацию совместной работы по рассмотрению возможностей дальнейшей реализации в Сербии проектов строительства и модернизации электростанций.



Проект строительства ТЭС Панчево реализуется совместно Группой "Газпром энергохолдинг" и "НИС а.о. Нови Сад" (Группа "Газпром нефть"). В июне 2015 года было подписано соглашение акционеров, предусматривающее создание совместной компании - Serbskaya Generaciya d.o.o. Novi Sad с долей Группы "Газпром энергохолдинг" в 51%, а "НИС а.о. Нови Сад" - 49%. Для управления реализацией проекта строительства ТЭС Панчево сформировано 100-процентное дочернее общество этой компании - TE-TO Pancevo d.o.o. Pancevo.



В настоящее время принято решение ПАО "Газпром" о переименовании Serbskaya Generaciya d.o.o. Novi Sad в Gazprom energoholding Serbia d.o.o., TE-TO Pancevo d.o.o. Pancevo - в Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pancevo d.o.o.



Основную долю инвестиций для строительства ТЭС Панчево обеспечивает Группа "Газпром энергохолдинг".



В октябре 2017 года по результатам проведения тендерной процедуры исполнителем строительства "под ключ" парогазового энергоблока стала компания Shanghai Electric Group. В состав основного оборудования ТЭС Панчево войдут две газовые турбины производства Ansaldo Energia и одна паровая турбина. Парогазовые энергоблоки обладают значительными экономическими и экологическими преимуществами перед традиционным паросиловым и угольным генерирующим оборудованием. В частности, в сравнении с традиционными энергоблоками, работающими на используемом в Сербии буром угле, их функционирование не приводит к формированию многотонных отходов - золы, отсутствуют выбросы в атмосферу твердых веществ и оксидов серы.



В июне 2018 года совет директоров ПАО "Газпром" утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018-2027 годы. Документ, в частности, предполагает диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки за рубежом.



ООО "Газпром энергохолдинг" (100?процентное дочернее общество ПАО "Газпром") - специализированная компания по управлению предприятиями Группы "Газпром" в электроэнергетике. Основными производственными организациями "Газпром энергохолдинга" являются ПАО "Мосэнерго", ПАО "ТГК-1", ПАО "ОГК-2" и ПАО "МОЭК". "Газпром энергохолдинг" - лидер по производству тепловой энергии и электроэнергии компаниями тепловой генерации в России. Его станции вырабатывают около 1/6 всей электроэнергии Единой энергетической системы России.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 11.03.2019