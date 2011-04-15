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11/03/2019
12:38

В администрации Курской области обсудили подготовку к СЭФ-2019

В администрации Курской области 7 марта 2019 года состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке VIII Среднерусского экономического форума. Заседание провел врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Партнером администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает информационное агентство AK&M.

VIII Среднерусский экономический форум, который пройдет в новом двухдневном формате, 26-27 июня 2019 года, будет полностью посвящен теме "Цифровой регион".

Главная идея форума заключается в том, что внедрение цифровых преобразований должно способствовать улучшению качества жизни каждого россиянина. Форум должен дать ответ на вопрос, что даст цифровая экономика для обычных людей, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения.

В работе форума примут участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также культурных объектов.

"AK&M" от 11.03.2019
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