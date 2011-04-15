АЛРОСА в январе-феврале продала алмазы на $627 млн

АЛРОСА в январе-феврале 2019 года осуществила продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА на $627 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Стоимость реализованного алмазного сырья за два месяца составила $618.8 млн, бриллиантов - $8.3 млн.



В феврале текущего года группа "АЛРОСА" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $345.6 млн, что почти на 23% больше, чем в январе. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $340.6 млн (против $278.2 млн в январе), бриллиантов - $5 млн ($3.4 млн месяцем ранее).



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.





"AK&M" от 11.03.2019