Vietnam Airlines переводит рейсы в "Шереметьево"

Авиакомпания Vietnam Airlines переводит рейсы из "Домодедово" в "Шереметьево" со 2 июля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Данный шаг, в том числе, будет способствовать построению более прочных и взаимовыгодных партнерских отношений с авиакомпанией "Аэрофлот" в свете планируемого запуска код-шеринговых рейсов по внутренним маршрутам во Вьетнаме и России, а также расширить сотрудничество по другим бизнес-направлениям, подчёркивается в сообщении.



Перевод рейсов планируется осуществить без перебоев в расписании. Vietnam Airlines будет по-прежнему предлагать три рейса в неделю по маршруту Москва - Ханой на Boeing 787-9 Dreamliner с прибытием в "Шереметьево" в 06:45 и вылетом в Ханой в 14:40 (Терминал D).



Авиакомпания Vietnam Airlines является национальным авиаперевозчиком Вьетнама и крупнейшей авиакомпанией в Юго-Восточной Азии. Vietnam Airlines выполняет рейсы по 94 направлениям, в том числе 22 внутреннему и 29 международному, осуществляя в среднем 400 полетов в день и соединяя крупнейшие города мира с Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей и Мьянмой. Vietnam Airlines является участником Skyteam - международного альянса, состоящего из 19 авиакомпаний и открывающего доступ к глобальной маршрутной сети, в рамках которой ежедневно выполняется 14 тыс. рейсов по более чем 1.15 тыс. направлениям в более 175 стран.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



"AK&M" от 11.03.2019