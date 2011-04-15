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11/03/2019
13:27

Чистая прибыль Polymetal за 2018 год составила $355 млн против $354 млн в 2017 году

Чистая прибыль Polymetal за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составила $355 млн против $354 млн в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом базовая прибыль на акцию составила $0.78 ($0.82 на акцию в 2017 году). Скорректированная чистая прибыль выросла на 19% и составила $447 млн, что было вызвано ростом EBITDA, снижением расходов на амортизацию и расходов по налогу на прибыль.

Выручка за 2018 год выросла на 4% по сравнению с 2017 годом и составила $1.882 млрд, в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 9%. Объём продаж золота составил 1.198 млн унций, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом, а объём продаж серебра снизился на 3% и составил 25.7 млн унций, что соответствует динамике объема производства. Средние цены реализации золота и серебра в целом соответствовали динамике рынка.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 5% до $780 млн в основном в результате роста объёмов производства и стабильно низких затрат.

"Полиметалл" (ИНН 7805104870) - один из лидеров по добыче драгоценных металлов, имеющая активы в России и Казахстане. Акции "Полиметалла" торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Компания входит в индексы FTSE 250, FTSE Gold Mines и MSCI Russia. Владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития.


"AK&M" от 11.03.2019
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