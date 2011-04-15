Банк "Траст" завершил присоединение Автовазбанка. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ, говорится в сообщении банка "Траст".



Балансовая стоимость активов, переданная банку непрофильных активов (БНА), составила 340 млрд руб. Эта сделка завершила консолидацию активов санируемых банков на балансе "Траста".



С учётом ранее переданных непрофильных активов группы "Открытие", включая активы Бинбанка, "Траста" и Рост Банка, их общая стоимость достигла 2 трлн руб.



С сегодняшнего дня клиенты АО "Банк АВБ" перешли на обслуживание банка "Траст". Все обязательства и требования, вытекающие из договоров, заключённых ранее в Автовазбанке, сохраняют свою силу. Все договоры продолжают действовать в полном объёме на установленных в них условиях уже в объединённом банке, подчёркивается в сообщении.



ПАО Национальный банк "Траст" - кредитная организация в составе финансовой группы "Открытие". Головной организацией группы является ПАО Банк "ФК Открытие". Приоритетные направления деятельности - розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством и с корпоративными клиентами.



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