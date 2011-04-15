Для испанского шенгена потребуется увеличенное финобеспечение

Для оформления визы в Испанию гражданам РФ в 2019 году необходимо предоставить увеличенное финансовое обеспечение. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров России (АТОР).



Так, вместо 75 евро заявителям, планирующим путешествие в Испанию, необходимо подтвердить на своем счету уже 90 евро на человека на один день поездки. Новые правила распространяются на всех заявителей, включая несовершеннолетних.



Сумма финансовых гарантий для иностранных туристов на время их пребывания на территории Испании выросла исключительно из-за нового размера минимальных зарплат в Испании и никак не связана с "недоверием" к российским гражданам, отмечает АТОР.



Отметим, что суточная норма финансового обеспечения на одного иностранного туриста в день, по испанским нормам, должна составлять не менее 10% от т.н. "межотраслевой минимальной заработной платы" до вычета налогов (SMI - Salario Minimo Interprofesional). В 2018 году в Испании SMI составляла 736.9 евро, и поэтому гражданам РФ при подаче документов на испанскую визу нужно было подтверждать наличие финансовых гарантий из расчета 73.69 евро в день на человека.



С 1 января 2019 года в Испании размер минимальной заработной платы вырос: теперь SMI составляет 900 евро. Исходя из этого, изменилась и минимальная сумма финансовых гарантий для всех иностранных заявителей - сегодня это 90 евро в день на человека (или 10% от SMI), но не менее чем 810 евро на поездку или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.



В качестве финобеспечения будет достаточно предъявить справку из банка, где оформлена кредитная карта международных платёжных систем с необходимым лимитом.





"AK&M" от 11.03.2019