Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в феврале выросла до 25.5%

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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в феврале 2019 года выросла до 25.5% с 24.4%, свидетельствуют материалы Банка России.
Это в объёмах вложений по номиналу соответствует росту до 1.884 трлн руб. с 1.796 трлн руб.
В январе-феврале нерезиденты в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком погашения.
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