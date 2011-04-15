Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/03/2019
14:06

Кабмин внёс в Госдуму законопроект об использовании отходов недропользования

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта поправок в закон "О недрах". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Законопроект уточняет права недропользователей в отношении отходов недропользования. Пользователям недр на период действия лицензии будет предоставлено право добывать полезные ископаемые и полезные компоненты из отходов недропользования, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с пользованием недрами на предоставленном участке, а также использовать эти отходы для собственных производственных и технологических нужд.

В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих хозяйственную или другую деятельность, направленную на вовлечение отходов недропользования в освоение с целью добычи или извлечения полезных ископаемых и полезных компонентов законопроектом предлагается с 1 января 2020 года установить при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду коэффициент 0 при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и полезных компонентов, в течение срока фактического проведения работ.

Отходы недропользования составляют подавляющую часть образованных и образующихся на территории России отходов. В результате функционирования горнопромышленного комплекса на сегодняшний день накоплено порядка 80-100 млрд т отходов недропользования. Ежегодно этот объём увеличивается на 1.5-2 млрд т. В среднем при переделе в хвостах обогащения доля неизвлечённых компонентов (потери) от их количества в исходной руде составляет: молибдена, меди, никеля - до 25%, кобальта - до 35%, свинца, цинка - до 45%, вольфрама - до 50%, олова - до 60%, редких и редкоземельных металлов - до 100%, нерудных полезных ископаемых, залегаемых совместно с основными полезными ископаемыми месторождений, - до 100%. Значительное количество отходов образуется при геологическом изучении недр, прежде всего при геолого-разведочных работах.


"AK&M" от 11.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100