Кабмин внёс в Госдуму законопроект об использовании отходов недропользования

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта поправок в закон "О недрах". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект уточняет права недропользователей в отношении отходов недропользования. Пользователям недр на период действия лицензии будет предоставлено право добывать полезные ископаемые и полезные компоненты из отходов недропользования, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с пользованием недрами на предоставленном участке, а также использовать эти отходы для собственных производственных и технологических нужд.



В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих хозяйственную или другую деятельность, направленную на вовлечение отходов недропользования в освоение с целью добычи или извлечения полезных ископаемых и полезных компонентов законопроектом предлагается с 1 января 2020 года установить при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду коэффициент 0 при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и полезных компонентов, в течение срока фактического проведения работ.



Отходы недропользования составляют подавляющую часть образованных и образующихся на территории России отходов. В результате функционирования горнопромышленного комплекса на сегодняшний день накоплено порядка 80-100 млрд т отходов недропользования. Ежегодно этот объём увеличивается на 1.5-2 млрд т. В среднем при переделе в хвостах обогащения доля неизвлечённых компонентов (потери) от их количества в исходной руде составляет: молибдена, меди, никеля - до 25%, кобальта - до 35%, свинца, цинка - до 45%, вольфрама - до 50%, олова - до 60%, редких и редкоземельных металлов - до 100%, нерудных полезных ископаемых, залегаемых совместно с основными полезными ископаемыми месторождений, - до 100%. Значительное количество отходов образуется при геологическом изучении недр, прежде всего при геолого-разведочных работах.





"AK&M" от 11.03.2019