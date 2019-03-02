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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 12 марта в размере 66.0763 руб. против 65.9646 руб. на 8 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
08.03.19 - 65.9646 руб.
07.03.19 - 65.8430 руб.
06.03.19 - 65.8004 руб.
05.03.19 - 65.7956 руб.
02.03.19 - 65.8145 руб.
"AK&M" от 11.03.2019