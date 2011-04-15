В Госдуму внесён законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ. Документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности. Его автором выступила заместитель председателя ГД Ирина Яровая, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Право взыскивать задолженности за услуги ЖКХ законопроектом предлагается оставить только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.





"AK&M" от 11.03.2019