ЦБ РФ установил официальный курс евро на 12 марта в размере 74.2896 руб. против 74.5730 руб. на 8 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



08.03.19 - 74.5730 руб.

07.03.19 - 74.4158 руб.

06.03.19 - 74.5058 руб.

05.03.19 - 74.7438 руб.

02.03.19 - 74.8048 руб.















"AK&M" от 11.03.2019