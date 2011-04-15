Московская Биржа запустила витрину продуктов доверительного управления

11 марта 2019 года начала работу витрина продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления, разработанная Московской Биржей в партнёрстве с ведущими российскими управляющими компаниями. С помощью витрины частные инвесторы смогут выбрать и инвестировать в паевые инвестиционные фонды или стратегии доверительного управления. Об этом говорится в сообщении биржи.



На текущий момент в витрине представлены 52 паевых фонда и восемь стратегий доверительного управления шести управляющих компаний - АТОН, ВТБ Капитал Управление активами, УК "Открытие", УК "Райффайзен Капитал", УК "Уралсиб" и УК ТФГ.



"AK&M" от 11.03.2019