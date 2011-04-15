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11/03/2019
14:12

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 марта

Банк России установил на 12 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.5838
1 Азербайджанский манат 38.9486
100 Армянских драмов 13.5208
1 Белорусский рубль 30.8811
1 Болгарский лев 37.9945
1 Бразильский реал 17.0863
100 Венгерских форинтов 23.5675
1000 Вон Республики Корея 58.2832
10 Гонконгских долларов 84.1768
10 Датских крон 99.6010
1 Доллар США 66.0763
1 Евро 74.2896
100 Индийских рупий 94.4318
100 Казахстанских тенге 17.4353
1 Канадский доллар 49.2555
100 Киргизских сомов 94.7330
10 Китайских юаней 98.2416
10 Молдавских леев 38.7544
1 Новый туркменский манат 18.9060
10 Норвежских крон 76.0337
1 Польский злотый 17.2997
1 Румынский лей 15.6546
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.8989
1 Сингапурский доллар 48.6427
10 Таджикских сомони 70.0332
1 Турецкая лира 12.1596
10000 Узбекских сумов 78.8403
10 Украинских гривен 25.1336
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.9124
10 Чешских крон 28.9808
10 Шведских крон 70.1499
1 Швейцарский франк 65.5519
10 Южноафриканских рэндов 46.0658
100 Японских иен 59.3971

"AK&M" от 11.03.2019
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