Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 марта

Банк России установил на 12 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5838

1 Азербайджанский манат 38.9486

100 Армянских драмов 13.5208

1 Белорусский рубль 30.8811

1 Болгарский лев 37.9945

1 Бразильский реал 17.0863

100 Венгерских форинтов 23.5675

1000 Вон Республики Корея 58.2832

10 Гонконгских долларов 84.1768

10 Датских крон 99.6010

1 Доллар США 66.0763

1 Евро 74.2896

100 Индийских рупий 94.4318

100 Казахстанских тенге 17.4353

1 Канадский доллар 49.2555

100 Киргизских сомов 94.7330

10 Китайских юаней 98.2416

10 Молдавских леев 38.7544

1 Новый туркменский манат 18.9060

10 Норвежских крон 76.0337

1 Польский злотый 17.2997

1 Румынский лей 15.6546

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.8989

1 Сингапурский доллар 48.6427

10 Таджикских сомони 70.0332

1 Турецкая лира 12.1596

10000 Узбекских сумов 78.8403

10 Украинских гривен 25.1336

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.9124

10 Чешских крон 28.9808

10 Шведских крон 70.1499

1 Швейцарский франк 65.5519

10 Южноафриканских рэндов 46.0658

100 Японских иен 59.3971

"AK&M" от 11.03.2019