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11/03/2019
16:08

Суд передал на новое рассмотрение дело о продаже нефтеперерабатывающего комплекса в Иркутской области на торгах

Арбитражный суд Московского округа передал на новое рассмотрение дело о продаже нефтеперерабатывающего комплекса на торгах и постановил отменить решения нижестоящих инстанций, не поддержавших позицию ФАС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы антимонопольной службы.

Ранее ФАС рассмотрела жалобу конкурсного управляющего на действия компании "Бликк" при проведении аукциона по продаже нефтеперерыбатывающего комплекса в Иркутской области - имущества должника АО Производственная компания "ДИТЭКО". По мнению заявителя, организатор торгов не указал кадастровые номера объектов недвижимого имущества и ряд иных сведений об объектах, что противоречит нормам действующего законодательства.

Как установила комиссия ФАС, в извещении содержались данные о составе реализуемого имущества и его характеристики (адрес нахождения, площадь, объемы, инвентарные номера). Кроме того, в целях детального получения информации по каждому объекту, в извещении были представлены отчеты об оценке этого имущества*. Таким образом, потенциальные участники торгов могли получить необходимую информацию о реализуемых объектах. Жалоба была признана необоснованной.

Не согласившись с решением антимонопольного органа конкурсный управляющий обратился в суд. Суды первой и второй инстанции признали решение ФАС незаконным, однако Арбитражный суд Московского округа постановил отменить решения нижестоящих инстанций и направить дело на новое рассмотрение.


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