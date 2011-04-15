Россияне давно переплачивают за услуги ЖКХ, ФАС

Ситуацию с коммунальными тарифами необходимо изменить, заявил в интервью НТВ глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.



Граждане, по словам И.Артемьева, по большинству коммунальных позиций часто переплачивают больше 100% себестоимости ЖКХ.



"Если ты производишь куб воды в тех же условиях климатических, в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, метод сравнительного анализа показывает, что ты получил завышенный тариф", - сказал глава ФАС.



Чтобы изменить ситуацию, необходимо, по его словам, принять закон об основах тарифного регулирования.





"AK&M" от 11.03.2019