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11/03/2019
18:00

Россияне давно переплачивают за услуги ЖКХ, ФАС

Ситуацию с коммунальными тарифами необходимо изменить, заявил в интервью НТВ глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Граждане, по словам И.Артемьева, по большинству коммунальных позиций часто переплачивают больше 100% себестоимости ЖКХ.

"Если ты производишь куб воды в тех же условиях климатических, в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, метод сравнительного анализа показывает, что ты получил завышенный тариф", - сказал глава ФАС.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо, по его словам, принять закон об основах тарифного регулирования.


"AK&M" от 11.03.2019
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