Специалисты Курскэнерго в 2018 году построили 112.4 км воздушных линий 0.4-10 кВ

В Курскэнерго подведены итоги производственной деятельности за 2018 год. За прошлый год филиал Курскэнерго в полном объёме реализовал программы технического обслуживания и ремонта. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Так, проведён капремонт оборудования на подстанции (ПС) "Прибор" - ключевом источнике электроснабжения потребителей Северо-Западного района, промышленных предприятий города Курска, а также на ПС "Щигры", "Уютное", "Р. Буды", обеспечивающих электроснабжение районных центров Курской области. Также выполнена модернизация с заменой оборудования подстанций "Глушково", "Волокно", "Конышевка", "Рыльск", "М.Локня".



В рамках исполнения договоров по технологическому присоединению специалисты Курскэнерго построили 112.4 км воздушных линий 0.4-10 кВ и 8.5 км кабельных линий электропередачи 0.4-10 кВ, установили 66 трансформаторных пунктов суммарной мощностью 7152 кВА.



В планах - работа по цифровизации электросетевого комплекса филиала. В приоритете реализация проектов, нацеленных на повышение наблюдаемости и управляемости объектов сетевой инфраструктуры, надежности эксплуатации ЛЭП и питающих центров, развитие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, снижение уровня потерь, повышение качества оперативно-технологического управления.





"AK&M" от 11.03.2019