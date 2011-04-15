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11/03/2019
17:57

Вывод денежных средств за рубеж в 2018 году уменьшился на 24%, ЦБ

Вывод денежных средств за рубеж в 2018 году уменьшился на 24%, обналичивание денег в банковском секторе - почти в 2 раза. Соответствующие данные приводит Банк России.

Наибольшее сокращение объёмов отмечалось по сомнительным выдачам наличности юридическим и физическим лицам, а также по выводу денежных средств за рубеж с использованием исполнительных документов.

В 2018 году в структуре обналичивания превалировали выдачи со счетов и по платёжным картам физических лиц (57%), в структуре вывода денежных средств за рубеж - авансовые платежи (32%) и сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки (23%).

При ощутимом снижении объёмов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году усилился его переток в небанковский сектор, что отразилось на росте транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьютерами.


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