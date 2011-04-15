Короткие замыкания приносят наибольшие убытки владельцам недвижимости

Ингосстрах проанализировал более 140 тыс. договоров страхования имущества физических лиц (ИФЛ) за 2018 год, включая продукты классического страхования, коробочные и экспресс-продукты, которые были заключены с компанией. География договоров – Россия. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



По данным компании, в структуре заявленных убытков первое место по количеству занимают повреждения водой (около 65%), далее идут умышленные действия третьих лиц (12%), стихийные бедствия (10%), пожар (7%), короткое замыкание (6%). При этом по размеру возмещения за 2018 год лидирует риск короткого замыкания (до 120 млн рублей выплат), что обусловлено значительным ущербом в случае происшествия по данной причине. Также относительно большие суммы выплат зафиксированы по рискам повреждения водой (до 35 млн руб.), пожара (до 30 млн руб.), умышленных действий третьих лиц (до 10 млн руб.) и стихийных бедствий (до 5 млн руб.).



В течение 2018 года клиенты компании, застраховавшие свою недвижимость, активно обращались за страховыми выплатами и в связи с различными стихийными бедствиями. Наиболее распространенным видом стихийного бедствия, в связи с которым клиенты заявляли страховые случаи в рамках программ страхования ИФЛ, являлись ураган, наводнение, сильный ветер, град, удар молнии. В частности, по риску "ураган" было заявлено 395 страховых случаев, по наводнению – 373, по риску "сильный ветер" – 126, в связи с градом – 75, ударом молнии – 66.



Аналитики Ингосстраха также выделили пиковые периоды обращений по различным рискам. К примеру, наибольшее число обращений по риску "пожар" приходилось на май, июль и ноябрь прошлого года, а по риску "умышленные действия третьих лиц" – на май, сентябрь и октябрь, а по риску стихийных бедствий пиковым стал март.



"На текущий момент проникновение страхования жилья в России находится на невысоком уровне – исключение составляет Москва, где действует городская программа. Вместе с тем, мы отмечаем постепенное повышение интереса населения к продуктам страхования имущества – в сложных экономических условиях вопрос сохранения столь важного актива как никогда актуален, – комментирует директор по стратегии СПАО "Ингосстрах" Александр Гогленков. – Практика нашей компании показывает, что страховые случаи с жильем не редкость, а сумму, потраченную на полис страхования, с лихвой может окупить выплата по одному страховому случаю. Мы стремимся предложить гибкие условия по тарифам и наполнению продуктов, учитывающие потребности наших клиентов".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 11.03.2019