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12/03/2019
10:22

Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 12 марта 2019 года.

РАЗГЛАШЕНИЕ ГОСТАЙНЫ НЕ СТАЛО ЯВНЫМ
ПРЕКРАЩЕНО УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРА "СИЛОВЫХ МАШИН"


Как стало известно "Ъ", горсуд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование бывшего генерального директора ПАО "Силовые машины" Романа Филиппова, обвиняемого ФСБ в разглашении гостайны. По ходатайству следствия к господину Филиппову, которому грозило до четырех лет лишения свободы, был применен судебный штраф в 150 тыс. руб. В соответствии с законом господин Филиппов не является судимым и может работать в том числе в госструктурах.


РОССИЯНАМ ПРОПИСЫВАЮТ МЕСТНОЕ
ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВ В ГОСЗАКУПКАХ СТАЛА РЕКОРДНОЙ

Благодаря преференциям со стороны государства, российские производители лекарств впервые за четыре года смогли занять более трети общего объема госзакупок. Если в 2014 году на них приходилось только 66,5 млрд руб., то в 2018 году сумма контрактов почти достигла 150 млрд руб. Но ситуация не устраивает пациентов, которые жалуются на то, что российские компании выпускают либо устаревшие лекарства, либо уступающие по качеству зарубежным.


В "ДЕТСКИЙ МИР" ЗАШЛИ ИЗ БАНКА
НА ДОЛЮ АФК В РИТЕЙЛЕРЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

На долю АФК "Система" в "Детском мире" появляется все больше претендентов. Как выяснил "Ъ", приобрести около 25% ритейлера у корпорации, владеющей контрольным пакетом, может Совкомбанк. Эксперты оценивают потенциальную сделку на уровне 20 млрд руб. с учетом премии к рынку, причем источники "Ъ" отмечают сильную переговорную позицию "Системы", у которой не один претендент и нет спешки в продаже.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 12.03.2019
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