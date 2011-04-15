Повтор! НПФ "Сафмар" завершил присоединение НПФ "Доверие"

НПФ "Сафмар", входящий в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, завершил реорганизацию в форме присоединения НПФ "Доверие". Об этом говорится в сообщении НПФ "Сафмар".



Объём пенсионных накоплений и резервов под управлением объединённого фонда составляет 287.8 млрд руб.



Активы объединённого фонда составляют 293.9 млрд руб., пенсионные накопления - 279.4 млрд руб., пенсионные резервы - 8.4 млрд руб. Число застрахованных лиц - 3.98 млн, участников - 81.33 тыс. человек. Фонд является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".



НПФ "Сафмар" продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного НПФ "Доверие". Все действующие договоры клиентов НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие" по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению остаются в силе и продолжат действовать, реорганизация фондов не потребует их перезаключения.



АО НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Фонд является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (SFIN). "Сафмар Финансовые инвестиции" - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО "Группа Сафмар", одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.



Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.





"AK&M" от 12.03.2019