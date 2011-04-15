Audi отзывает свои автомобили в России

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает автомобили Audi A6, A7, А8, Q7, Q8, A3. Об этом сообщил Росстандарт.



Так, отзыву подлежат 163 автомобиля Audi A6, A7, реализованных в период с 2014 года 2018 год. Причиной отзыва транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки из-за недостаточной фиксации разъемного соединения. Как следствие, это может привести к термическим повреждениям. На транспортных средствах будет выполнена проверка разъёма нагревательного элемента.



Также отзыву подлежат 239 автомобилей Audi А3, реализованных в период с 2018 года по 2019 год. Причиной отзыва транспортных средств является возможно допущенное нарушение технологического процесса изготовления подголовника заднего среднего посадочного места. Следствием этого может быть то, что подголовник, установленный на среднем месте заднего многоместного сиденья, в случае ДТП не обеспечит защиту в полном объёме. На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости будет произведена замена заднего среднего подголовника.



Помимо этого, отзыву подлежат 29 автомобилей Audi А8, Q7, Q8, реализованных в 2019 году. Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что вследствие дефекта литья может быть снижена прочность вилки амортизаторной стойки. Это может привести к соприкосновению колеса с колёсной аркой и к негативному воздействию на рулевое управление. На транспортных средствах будет выполнена замена соответствующих вилок амортизаторных стоек.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 12.03.2019